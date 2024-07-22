После долгих дискуссий в Совете ЕС о реакции на "миротворческие" поездки Виктора Орбана в Москву и Пекин глава европейской дипломатии объявил о переносе встречи глав МИД из Будапешта в Брюссель.

В качестве реакции на поездки в Москву и Пекин премьер-министра Венгрии Виктора Орбана верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о бойкоте встречи министров иностранных дел в конце августа в Будапеште. Вместо заседания Совета ЕС в венгерской столице он пригласит глав европейских внешнеполитических и оборонных ведомств на аналогичную встречу в Брюссель после окончания летней паузы, заявил он в понедельник, 22 июля.

Данный шаг будет "символическим сигналом" Орбану, указал Боррель. Такое решение он принял после прошедшего в тот же день заседания Совета ЕС в Брюсселе вопреки возражениям ряда стран, в том числе Германии, Испании и Люксембурга, отмечает агентство dpa. При этом пока неясно, какие конкретные последствия может иметь демарш главы европейской дипломатии..

Многие страны ЕС не поддерживают бойкот

По словам Борреля, на встрече в Брюсселе он безуспешно пытался достичь единой позиции среди стран - членов ЕС в вопросе "миротворческих" поездок в РФ и Китай премьера председательствующей в Евросоюзе Венгрии, которые не были согласованы с другими европейцами. Целый ряд участников выступили против предложения главного дипломата ЕС бойкотировать заседание в Будапеште.

В частности, глава МИД Люксембурга назвал предложение о бойкоте "нонсенсом" и призвал приехать в Будапешт, чтобы четко выразить свою позицию правительству Венгрии, пишет dpa. В свою очередь испанский министр Хосе Мануэль Альбарес указал, что его страна "не поддерживает бойкоты в Европейском Союзе". По данным dpa, ссылающегося на дипломатов, аналогичные мнения высказали министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее коллеги из Франции и Италии.

При этом бойкот заседания в Будапеште поддержала Польша и ряд других стран восточной и северной Европы. Литва и Швеция уже несколько дней назад объявили, что не направят своих министров на встречу в Венгрии.

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