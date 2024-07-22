Об этом говорится в заявлении Совета Европы. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал это решение "важной вехой" в отношениях страны с ЕС.

В документе отмечается, что безвизовый режим между Арменией и Евросоюзом будет введен после того, как Ереван выполнит определенные "критерии". Reuters пишет, что процесс может занять несколько лет.

Кроме того, на сайте Совета ЕС сообщается, что Европейский фонд мира впервые выделил военную помощь Армении в размере 10 миллионов евро.

"Мы горячо приветствуем исторические решения, принятые ЕС на уровне министров иностранных дел относительно оказания помощи Армении в рамках Европейского мирного инструмента и начала диалога по либерализации визового режима. Это очень важная веха в партнерстве Армении и ЕС – партнерстве, которое углубляется на основе общих ценностей и принципов, а также видения стабильности, мира и процветания. Я искренне благодарю своих коллег из институтов ЕС и стран-членов", – отмечается в выступлении министра иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

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