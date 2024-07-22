Служба госбезопасности Грузии вызывает на допросы воевавших в Украине против России грузинских бойцов.

По данным телекомпании "Формула", за последнюю неделю на допросы были вызваны до десяти воевавших в Украине граждан Грузии. Большинство отказываться давать показания в СГБ, выражая недоверие ведомству и предпочитая допросы в суде в присутствии судьи-магистрата.

Как те, кого вызывают на допрос, так и их адвокаты считают причиной вызовов на допрос участие грузинских бойцов в войне против России в Украине. Адвокат Чигладзе Лаша Ткешеладзе назвал дело политическим, отметив, что Чигладзе был награжден в Украине.

В том, что следствие связано с войной в Украине, уверены и воюющие сегодня там бойцы. Командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили, комментируя вызовы на допрос воевавших в Украине телеканалу "Пирвели", назвал их заказом Кремля.

"Грузинские власти в этом случае только исполнители. Когда Россия начала возбуждать уголовные дела против наших бойцов, это было намеком для нас, что правительство Грузии потенциально также может начать расследование", — сказал Мамулашвили.

В России "Грузинский национальный легион" внесен в список "террористических организаций". Ранее десятки бойцов легиона были заочно привлечены к уголовной ответственности российским Следственным комитетом.

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