Госдума повысила размер пошлины, которую должны платить граждане и организации за обращение в российские суды всех инстанций. После вступления в силу поправок по ряду категорий дел они вырастут в десять и более раз. Эксперты говорят, что это может привести к резкому сокращению количества исков к госорганам, так как для малоимущих граждан и небогатых организаций новые пошлины станут "фантастически неподъемными", сообщает русская служба Би-би-си.

Госдума 23 июля одобрила новые расценки на судебные пошлины, внесенные правительством ко второму чтению законопроекта о поправках в Налоговый кодекс, который реформу судебных пошлин не предусматривал.

Налоговый кодекс устанавливает размер пошлины по гражданским, административным и арбитражным делам, которые рассматривают мировые судьи, суды общей юрисдикции и Верховный суд. Последний раз суммы, которые должны платить граждане и организации за обращение в суд, обжалование судебных решений и другие процессуальные действия, менялись в 2014 — 2016 годах. Изменения коснулись практически всех категорий дел, споров и инстанций.

Повысить судебные пошлины призвал в мае совет судей России в ответ на указание Владимира Путина новому председателю Верховного суда Ирине Подносовой решить вопрос загруженности судов.

Адвокат, с которым поговорила Би-би-си на условиях анонимности (в целях обеспечения его безопасности), считает, что у реформы две цели — разгрузить суды и пополнить бюджет. Новые пошлины резко уменьшат количество жалоб на незаконные действия и бездействие властей и судебных приставов, и в целом затруднят возможность граждан оспаривать решения госорганов, считает он.

Барьер доступа к правосудию резко увеличен и может оказаться не по карману для малоимущих граждан и небогатых организаций — например, избирательных объединений, рассуждает адвокат. Им придется платить только за право обжаловать решение одной избирательной комиссии вместо 2 тысяч рублей (как сейчас) — 20 тысяч рублей. На муниципальных выборах в сотнях округов сумма может возрасти до нескольких миллионов и оказаться "фантастически неподъемной", заключает эксперт.

Минимум 4 тысячи, максимум — 10 млн. Что меняется?

По новому закону (после его вступления в силу) минимальная пошлина при таком иске на любую сумму до 100 тыс. рублей составит 4 тыс. руб. При иске на миллион — она вырастет до 25 тыс. рублей. Пошлины по искам на суммы свыше миллиона рублей теперь будут зависеть от размера иска, но не должны превышать 900 тыс. рублей (при сумме иска свыше 100 млн руб.).

В арбитражных судах и при рассмотрении экономических споров в Верховном суде минимальная пошлина вырастет до 10 тыс. рублей, максимальная — до 10 млн рублей.

Сейчас минимальная пошлина — 400 рублей, максимальная — 60 тыс рублей (в судах общей юрисдикции) и 200 тысяч рублей (в арбитражных судах) при подаче в мировые суды общей юрисдикции и Верховный суд исков "имущественного характера" — то есть, связанных с оценкой материального ущерба или требований — истец должен уплатить не менее 400 рублей при иске на сумму 20 тыс рублей и не более 60 тыс. рублей при иске на сумму более 1 млн рублей. При сумме иска в 100 тыс. рублей пошлина составляет 3,2 тыс. рублей, а если иск на миллион — платить приходится 13,2 тыс.

В арбитражных судах расценки начинаются от 2 тыс. рублей, но не могут превышать 200 тыс. рублей

Если граждане решат судиться без имущественных требований — например, о восстановлении на работе, освобождении помещения, сносе здания — размер пошлины растет в 10 раз (увеличится с 300 рублей до 3 тыс. рублей). Для организаций размер пошлин вырастет более чем в три раза — с 6 до 20 тыс. рублей (если иски будут содержать требования выплат или возврата имущества, пошлина будет исчисляться в зависимости от суммы иска).

20 тыс. рублей организациям придется платить за оспаривание решений госорганов всех уровней — от муниципалитета до правительства и президента. Сейчас организациям споры с властью обходятся в 10 раз дешевле — в 2 тыс рублей.

Расторжение брака в суде теперь будет "стоить" почти в 10 раз дороже — пошлина вырастет с 600 рублей до 5 тыс рублей.

Как власть объясняет повышение пошлин?

23 апреля на встрече с новой главой Верховного суда Ириной Подносовой (однокурсница Путина) президент заявил о необходимости решить вопрос "загруженности судов". "Разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным Судом, — напомнил Путин. — Надо с этим как следует разобраться, поработать".

Разобрались и поработали судьи и чиновники стремительно. Через месяц после встречи Путина с Подносовой глава совета судей Виктор Момотов заявил, что "низкий уровень госпошлины делает правосудие сверхдоступным".

Он назвал "злоупотреблением" со стороны истцов ситуации, когда они просто пытаются выбить через суд долги, например, по займу или квартплате, а спор о праве фактически отсутствует. Граждане и организации обращаются в суд при неразумно малой цене иска или ради создания проблем и неудобств для ответчика, возмущался Момотов. По его словам, расходы бюджета на рассмотрение таких исков в несколько раз превышают потенциальные выгоды истца. Стоимость так называемого судодня — в том числе, по иску с пошлиной в 400 рублей, составляет более 25 млн рублей, приводил он аргументы в пользу повышения пошлины.

Кроме того, по его словам, низкий размер пошлины не стимулирует ответчиков (которым придется ее компенсировать истцу) не доводить дело до суда. В итоге утрачивается "баланс между критериями эффективности, в состав которых входит не только доступность правосудия, но и срок судебного разбирательства, а также его стоимость", заявил Момотов. Общая нехватка судей в российских судах — более 13 %, что "повышает нагрузку на действующих судей", настаивал он.

Что с льготами?

Момотов в мае подчеркивал, что повышение госпошлины должно осуществляться при сохранении, "а возможно, и расширении" освобожденных от ее уплаты льготных категорий граждан и организаций. Однако из перечня льгот в Налоговом кодексе, освобождающих истцов от уплаты пошлины, исчезнет ряд пунктов.

Пошлину придется уплачивать при обжаловании решений первой инстанции по делам о расторжении брака (сейчас это бесплатно), а также по ряду массовых дел — в том числе, об отсрочке или изменении порядка исполнения решений, восстановлении пропущенных сроков, пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Бесплатно теперь нельзя будет оспорить действия или бездействие судебного пристава и обжаловать штрафы, вынесенные уполномоченными органами.

При этом в перечне льготных категорий граждан, которые освобождаются от уплаты судебной пошлины, добавят истцов — по искам "неимущественного характера", связанным с защитой прав и законных интересов детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. По искам, связанным с защитой прав на единственное пригодное для проживания жилое помещение истцам будет снижена пошлина до 70 процентов ее размера. Сироты свои имущественные права, судя по этому закону, защитить без уплаты пошлины не смогут.

Как и сейчас не придется платить пошлину инвалидам ряда категорий, а также ветеранам боевых действий и военной службы (при исках о защите их прав, установленных законодательством о ветеранах).

Без пошлины можно будет судиться о взыскании зарплаты, пенсий, алиментов, возмещении вреда, причиненного повреждением здоровью, смертью кормильца или преступлением, а также компенсаций за неоднократные побои со стороны одного и того же судимого за это лица.

Не нужно платить пошлину по искам, связанным с нарушением прав потребителей.

Беженцы могут оспаривать отказ в предоставлении им убежища также бесплатно.

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