Харрис на первом предвыборном митинге перешла в наступление на Трампа

Вице-президент США Камала Харрис на первом митинге в рамках своей предвыборной кампании пообещала восстановить единство партии и обрушилась с критикой на республиканца Дональда Трампа.

Многотысячный митинг прошел в Милуоки в штате Висконсин — одном из ключевых штатов, где будет решаться исход голосования.

Там же, в Милуоки, Трампа на прошлой неделе официально выдвинули кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Харрис пока не выдвинута официально, но накануне уже заручилась поддержкой достаточного числа демократов, а за первый день после объявления президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки собрала рекордную сумму пожертвований.

"Дональд Трамп хочет отбросить нашу страну назад, — сказала Харрис собравшимся в Милуоки, повторив то, что говорила накануне в своем предвыборном штабе. — Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства закона или в стране хаоса, страха и ненависти?"

В то время как Джо Байден в ходе кампании часто говорил о Трампе как об угрозе демократии в широком смысле, Харрис использовала более личный подход, отмечает AFP, и ссылалась на свой послужной список в должности прокурора Калифорнии, который имел дело с такими, как она выразилась, "хищниками" и "мошенниками", как бывший президент.

"Я бралась за преступников всех мастей, — говорит она. — Хищников, которые издевались над женщинами. Мошенников, которые обманывали потребителей. Мошенников, которые нарушали правила ради собственной выгоды".

В своей речи Харрис подробно остановилась на теме абортов, пообещав "остановить экстремальные запреты Трампа" и заявив: "Мы должны доверять женщинам принимать решения относительно своего тела, а не позволять правительству указывать им, что делать".

Трамп в ответ осудил ее за неспособность справиться с миграционным кризисом на границе и сказал, что не против провести дебаты с ней в сентябре, когда он должен был встретиться с Байденом в эфире ABC News.

"Я согласился на дебаты с Джо Байденом. Но я хочу дебатировать с ней. Она ничем не будет отличаться", — сказал он журналистам.

Согласно результатам опроса агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos, проведенного в понедельник–вторник, Камала Харрис опережает Дональда Трампа на 2% после того, как Джо Байден завершил свою кампанию.

За Харрис сейчас готовы проголосовать 44%, за Трампа — 42%.

Как пишет Reuters, это сравнимо с незначительным двухпроцентным отставанием Байдена от Трампа в опросе, который проводился на прошлой неделе. Тогда же у Трампа и Харрис было по 44%.

Во вторник вечером также стало известно, что конгрессмены-республиканцы внесли в Палату представителей резолюции с требованиями импичмента Камалы Харрис и отставки Джо Байдена.

То, что они будут приняты на рассмотрение — маловероятно.

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