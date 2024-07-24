На севере Москвы взорван автомобиль, ранения получили его владелец и пассажир. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. По данным СМИ, один из пострадавших — офицер Главного разведывательного управления.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что взорвался "неустановленный предмет", заложенный в припаркованный автомобиль. Она подтвердила, что два человека получили ранения и были госпитализированы.

По данным Telegram-канала Astra, автомобиль принадлежит Андрею Торгашову — заместителю начальника передающего радиоцентра расположенной в Подмосковье войсковой части спутниковой связи. То же имя называют и другие каналы, не уточняя, что пострадавший был военным.

При этом жена Андрея Торгашова в комментарии телеканалу 360 опровергла, что в автомобиле находился ее муж.

В свою очередь, канал Baza пишет, что в автомобиле находился офицер ГРУ. Утверждается, что взрывом ему оторвало ступни, а находившаяся на пассажирском сидении женщина получила травмы лица. По информации "Коммерсанта", пострадавший — офицер, который служил в военной разведке.

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