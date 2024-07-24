Украинские войска сорвали попытку российской армии создать "санитарную зону" в Харьковской области для предотвращения обстрелов Белгорода, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете The Guardian.

Отвечая на вопрос, можно ли остановить наступление России, Сырский сказал "Да, конечно" — и привел в пример попытку российских войск захватить Харьков и соседнюю Сумскую область. "Она провалилась", — заявил главком.

По оценке Сырского, потери российских войск в три раза выше, чем у Украины, а на некоторых направлениях "даже больше". При этом, заявил главком, он не планирует "достигать целей любой ценой", "защищать руины" или бросать людей в "бесполезные мясные штурмы".

Также Сырский назвал "реалистичным" возвращение Крыма в состав Украины. "Мы сделаем все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года", — заявил главком ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью "Би-би-си" говорил, что потери украинских войск "меньше не становятся", но, по его оценке у ВСУ очень большая разница по соотношению убитых и раненых с российской армией. "Если у нас один убитый на 6–8 раненых, то у них каждый третий, каждый второй", — говорил Зеленский. В феврале он говорил, что Украина потеряла 31 тысячу человек убитыми, российская армия — в шесть раз больше.

В марте 2024 года Владимир Путин заявил, что для защиты от обстрелов российских приграничных населенных пунктов необходимо создать "санитарную зону" на территориях, "которые сегодня контролируют украинские власти". В мае российские войска начали новое наступление в Харьковской области. Спустя неделю Путин заявил, что оно связано именно с созданием "санитарной зоны".

10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "работа в этом направлении ведется", но она "растянута по времени". 16 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об ограничении въезда в 14 приграничных сел, "где оперативная ситуация складывается крайне сложно". На следующий день Песков заявил, что ограничение въезда не означает провала операции по созданию "санитарной зоны". "Эта операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения", — сказал он.

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