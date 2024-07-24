Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил места проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2030 и 2034 годах. Решение принято на проходящей в Париже 142-й сессии МОК.

В 2030 году Олимпиада пройдет во Франции: соревнования на открытом воздухе проведут в регионе Французские Альпы, турниры на крытых ледовых аренах примет Прованс.

"Мы полностью уверены в том, что Франция организует выдающиеся Олимпийские зимние игры с той же креативностью, воображением и стилем, которые мы сейчас наблюдаем в Париже", — заявил президент МОК Томас Бах.

Пока что Французские Альпы выбраны местом проведения Игр условно, поскольку избранный две недели назад парламент еще не сформировал новое правительство, которое обязанно официально взять на себя гарантии перед МОК. Решение станет окончательным, если Национальная ассамблея ратифицирует соответствующие документы до 1 марта 2025 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что эти обязательства будут выполнены.

В 1924 году первые в истории зимние Олимпийские игры прошли во французском Шамони. Также страна принимала соревнования в Гренобле в 1968-м и в Альбервиле в 1992-м. Сейчас Париж завершает подготовку к проведению летней Олимпиады, церемония открытия которой состоится в пятницу, 26 июля.

Зимнюю Олимпиаду 2034 году проведут в американском Солт-Лейк-Сити, где соревнования уже проводились в 2002-м. "Солт-Лейк-Сити и штат Юта — давние друзья Олимпийского движения, и мы уверены, что они организуют исключительные Олимпийские и Паралимпийские игры, как и много лет назад", — отметил Бах.

Ранее США также принимали зимние Игры в 1932-м и 1980 году в Лейк-Плэсиде. Следующая летняя Олимпиада тоже состоится в Соединенных Штатах — соревнования пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

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