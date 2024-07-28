Французская полиция задержала 14 эко-активистов за планы диверсий на Олимпиаде, сообщает издание Le Parisien.

По информации французского издания, подозреваемые в планировании диверсий были арестованы 27 июля на площади Шатле в Париже.

Они собирались "провести акцию гражданского неповиновения под названием "Запретные игры", целью которой было выражение протеста "социальным и экологическим разрушениям Парижа 2024 года".

Всего в акции должны были принять участие 50 человек, сообщает портал Le Parisien.

Как сообщалось, 26 июля за считанные часы до открытия летних Олимпийских игр французская железнодорожная компания SNCF заявила, что ее объекты — пути и вокзалы — подверглись вандализму в разных регионах страны. В частности, по словам представителей компании, были подожжены кабельные ящики на перекрестках Северной, Бретаньской и Юго-Западной линий.

По словам представителей правительства, диверсанты перерезали и подожгли оптоволоконные кабели, необходимые для безопасного функционирования железнодорожной сети.

Источник, связанный с расследованием, сообщил агентству AFP, что операция была "хорошо подготовлена" и организована "единой структурой". Министр транспорта Франции Патрис Вергрьет сообщил, что следователи обнаружили устройства, которые использовались для поджогов, и их тип может помочь определить, в чьем распоряжении они находились.

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