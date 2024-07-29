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Замминистра иностранных дел Польши Бартошевский назвал политику венгерского премьера Орбана "антиевропейской, антиукраинской и антипольской" и предложил ему покинуть ЕС и создать союз с Путиным.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза и НАТО и создать союз с президентом РФ Владимиром Путиным. Цитаты польского дипломата интернет-портал Onet.pl опубликовал в воскресенье, 28 июля.

"Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и которые якобы плохо к ней относятся. Почему бы ему (Орбану. - Ред.) не создать союз с Владимиром Путиным и представителями других авторитарных государств такого типа?" - заявил Бартошевский. Дипломат назвал политику Орбана "антиевропейской, антиукраинской и антипольской".

Заместитель главы МИД также напомнил, что венгерский премьер в настоящее время блокирует 2 млрд злотых (468 млн евро), которые причитаются Польше от ЕС в рамках возмещения за военную технику, переданную Варшавой обороняющейся от российской военной агрессии Украине.

"Мы не ведем дела с Россией, в отличие от премьер-министра Орбана, который находится на задворках международного общества - как в Европейском союзе, так и в НАТО", - так отреагировал Бартошевский на прозвучавшую накануне со стороны Орбана критику в адрес Польширбан раскритиковал Варшаву и обвинил ее в "лицемерии"

Премьер-министр Венгрии 27 июля раскритиковал, по его мнению, неправильную политику ЕС и всего Запада, а также "лицемерие" Польши. "Поляки проводят лицемерную политику. Они критикуют нас за наши отношения с Россией, но ведут бизнес с Россией через посредников. Я никогда не видел такого лицемерия со стороны государства", - приводит польский интернет-портал слова Орбана, прозвучавшие с трибуны университета в румынской Трансильвании. Глава венгерского правительства также вновь похвалил действия экс-президента США Дональда Трампа, выступил в поддержку России и заявил, что Украина якобы "не станет членом ЕС или НАТО".

Кроме того, Орбан обвинил Варшаву в изменении баланса сил в Европе за счет ослабления "оси Берлин-Париж в пользу новой конфигурации Лондон-Варшава-Киев-страны Балтии-Скандинавия". По словам премьер-министра Венгрии, это влечет ослабление значимости его страны и ведет к реализации "старого плана Польши".

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