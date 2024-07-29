Дежурные средства ПВО в ночь на 29 июля перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над пятью регионами России, заявило Минобороны РФ. В частности, 19 дронов сбиты над Курской областью, девять — над Белгородской, пять — над Брянской, а также по три — над Воронежской и Ленинградской областями.

Временный глава Курской области Алексей Смирнов вечером 28 июля сообщал, что в Обоянском и Медвенском районах были сбиты 13 украинских БПЛА. В соцсетях появлялись видео очевидцев, на которых утверждалось о попадании по электроподстанции.

Позже утром Смирнов рассказал, что обломки сбитых дронов упали в Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском районах области. В Суджанском районе незначительно поврежден автомобильный мост, в Солнцевском — линии электропередачи. В семи населенных пунктах временно не было света.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил утром в понедельник об атаке ВСУ на село Новая Таволжанка. "В результате прямого попадания боеприпаса по частному дому ранены двое — мама и ее 16-летняя дочь", — написал чиновник в Telegram-канале.

Местное издание "Пепел" пишет, что ночью дроны атаковали электроподстанцию в поселке Томаровка Яковлевского городского округа. Там начался пожар.

Об атаке двух дронов ВСУ на местную электростанцию также сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, это произошло в Глазуновском районе, станция повреждена, пострадавших нет.

В Воронежской области за ночь уничтожены три украинских дрона, заявил глава региона Александр Гусев. При этом обломки одного из беспилотников повредили объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. "Повреждения выявлены на кровле здания. Возник пожар, который уже ликвидирован местными силами. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщил чиновник.

В Брянской области ночью сбиты четыре дрона, заявил глава региона Александр Богомаз.

Командование Воздушных сил ВСУ в свою очередь объявило, что ночью российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 и десятью ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате силы ПВО сбили ракету и девять дронов. "Воздушные цели уничтожены в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях", — заявили ВСУ. Местные военные администрации о пострадавших не сообщали.

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