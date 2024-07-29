В Карелии около 6:30 по рижскому времени размыло временную перемычку, установленную между шлюзами Беломорско-Балтийского канала на время реконструкции. Об этом сообщил глава российского региона Артур Парфенчиков.

"По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек", — написал чиновник в своем Telegram-канале. По его словам, на месте происшествия работают более 100 спасателей.

Первоначально сообщалось, что в результате размыва перемычки пропали без вести шесть человек. Как позднее заявил Парфенчиков, четырех из них удалось найти. Эту информацию подтвердили в региональном управлении МЧС РФ.

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что известно об одном погибшем и трех пострадавших. В результате происшествия разрушены 13 домов.

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