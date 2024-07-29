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Спустя три дня после серии поджогов на железной дороге во Франции совершена атака на телекоммуникационные сети. В ряде районов страны неизвестные повредили оптоволоконные сети нескольких операторов связи. Нанесен ущерб французским телекоммуникационным компаниям, написала в соцсети X государственный секретарь правительства Франции по вопросам цифровых технологий Марина Феррари.

По ее словам, действия злоумышленников "имеют локальные последствия" для доступа к интернету через оптоволокно, а также стационарной и мобильной телефонной связи. "Я самым решительным образом осуждаю эти трусливые и безответственные действия", — заявила Феррари и поблагодарила специалистов, восстанавливающих поврежденные объекты.

По данным французских СМИ, повреждения были зафиксированы в шести из 101 французских департаментов, при этом Париж, в котором проходят Олимпийские игры, не пострадал. На юге Франции, в департаментах Уаза близ Парижа и Мёз неподалеку от границы с Люксембургом в ночь на понедельник были перерезаны кабели, пострадали установки, принадлежащие французским телекоммуникационным компаниям SFR, Free и Bouygues Telecom, сообщили газета Le Parisien и телеканал BFM TV. Размер ущерба пока неизвестен, начато расследование. При этом пока неясно, связаны ли новые инциденты с совершенными три дня назад диверсиями на железной дороге.

Между тем власти Франции подозревают в атаках на высокоскоростные железные дороги, совершенные в день открытия Олимпиады 26 июля, представителей левоэкстремистских сил. "Мы идентифицировали нескольких человек", — заявил в эфире телеканала France 2 глава МВД Франции Жеральд Дарманен. По его словам, действия злоумышленников указывает на их принадлежность к ультралевым группировкам.

Тем временем во Франции возобновилось движение железнодорожного транспорта в полном объеме, сообщил министр транспорта Патрис Вергриет телеканалу RTL. Все поезда движутся по своим маршрутам в соответствии с обычным графиком. Отмечается, что от диверсий на железной дороге пострадали 800 тысяч пассажиров.

СМИ также сообщают об аресте на одном из вокзалов на севере Франции мужчины, у которого были обнаружены ключи от технических помещений оператора железных дорог, плоскогубцы и политическая литература. По данным газеты Le Figaro, речь идет об ультралевом активисте. Прокуратура Парижа уточнила, что задержание не имеет отношение к расследованию поджогов на железной дороге. По делу о диверсиях пока не было арестов.

В результате поджогов на сети высокоскоростных железных дорог Франции 26 июля были отменены около 30% поездов на севере, западе и востоке страны. Кроме того, не было выполнено около четверти рейсов скоростных поездов Eurostar между Лондоном и Парижем. По оценке наблюдателей, за несколько часов до открытия Олимпиады парализованной оказалась практическая вся скроростная железнодорожная сеть Франции.

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