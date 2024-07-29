В Волгоградской области поезд, следовавший из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком, выехавшим на железнодорожный переезд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление компании "Российские железные дороги".

"Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда", — сообщили в РЖД.

В компании отметили, что водитель грузовика выехал на железнодорожные пути "при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом".

По данным ТАСС, в результате схода нескольких вагонов с рельсов около 140 пассажиров получили ссадины и ушибы. 15 человек, в том числе трое детей, госпитализированы. Также в больницу направлен водитель грузовика.

Движение поездов на участке приостановлено. На месте происшествия работают спасатели.

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