По меньшей мере три человека погибли и три получили ранения в Торецке в результате российского обстрела. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.
"Россияне снова ударили по городу сегодня утром. Всем раненым оказана медицинская помощь, один человек находится в тяжелом состоянии", — написал Филашкин в своем Telegram-канале.
Чиновник отметил, что также известно об одном погибшем в поселке Гродовка, расположенном недалеко от Покровска.
По словам Филашкина, информация носит предварительный характер и будет уточняться. Он призвал мирных жителей как можно скорее эвакуироваться из населенных пунктов, расположенных вблизи фронта.
Наступление российских войск в районе Торецка активизировалось несколько недель назад. Город регулярно подвергается ракетным и артиллерийским обстрелам.