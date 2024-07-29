По меньшей мере три человека погибли и три получили ранения в Торецке в результате российского обстрела. Об этом сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.

"Россияне снова ударили по городу сегодня утром. Всем раненым оказана медицинская помощь, один человек находится в тяжелом состоянии", — написал Филашкин в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что также известно об одном погибшем в поселке Гродовка, расположенном недалеко от Покровска.

По словам Филашкина, информация носит предварительный характер и будет уточняться. Он призвал мирных жителей как можно скорее эвакуироваться из населенных пунктов, расположенных вблизи фронта.

Наступление российских войск в районе Торецка активизировалось несколько недель назад. Город регулярно подвергается ракетным и артиллерийским обстрелам.

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