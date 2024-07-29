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Власти Индии добиваются от России освобождения десятков сограждан, обманом завербованных на фронт, сообщает Deutsche Welle.

22-летний гражданин Индии Рави Моун погиб в Украине, где воевал на стороне российской армии. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили со ссылкой на его родственников агентства Reuters и AFP, а также индийская газета The Indian Express.

Как рассказал AFP брат Моуна, Рави отправился в Россию в январе. Ему обещали работу в сфере транспорта, но в итоге отправили воевать в Украину. Он находился на фронте с марта. "Если бы он знал, что ему придется сражаться, он бы не пошел. Зачем ему идти туда, где его может ожидать смерть?", - сказал агентству Reuters двоюродный брат погибшего Сону Матор.

По данным Reuters, в последний раз родные разговаривали с Моуном 12 марта, с тех пор связь с ним пропала. Когда именно он погиб, неясно. Индийское посольство в Москве подтвердило факт смерти, но не уточнило обстоятельств. Семья обратилась к властям с просьбой помочь вернуть тело, поскольку у них самих нет на это денег. Reuters пишет со ссылкой на МИД Индии, что ранее в Украине погибли четверо граждан страны.

Индийцев вербуют в ВС РФ обманом

Еще в феврале власти Индии заявили, что пытаются вернуть домой 20 граждан страны, который оказались на войне в Украине. В мае в Индии арестовали четверых подозреваемых в создании сети по торговле людьми, члены которой вербовали молодых мужчин для работы в России. По приезде их вынуждали подписывать контракты с Минобороны. Точно так же Россия вербовала граждан Шри-Ланки и Непала.

В начале июля на встрече в Москве премьер-министр Индии Нарендра Моди просил Владимира Путина отпустить индийских граждан из российский армии.

Как сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники, граждане Индии, которые подписали контракт с министерством обороны России и в настоящий момент участвуют в боевых действиях РФ против Украины, будут уволены и возвращены домой. По данным Reuters, ранее индийские источники сообщали примерно о 100 завербованных гражданах Индии.

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