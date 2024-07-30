В Вильнюсском районе, с трех сторон окружающем Вильнюсское городское самоуправление, объявлен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает LRT со ссылкой на главу районной администрации Роберта Духневича.

"Спустя сутки после стихийного бедствия, вызванного бурей, ситуация в Вильнюсском районе не улучшилась, а в некоторых местах даже ухудшилась. Тысячи жителей остаются без электричества, а водоснабжение ограничено. Нарушены также системы удаления сточных вод", — написал Духневич на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, коммунальные службы очищают общественные пространства от упавших деревьев, восстанавливают подачу питьевой воды и восстанавливают систему сточных вод. Параллельно социальные работники проверяют, нужна ли срочная помощь уязвимым категориям граждан. В случае необходимости их обещают обеспечить питанием и питьевой водой.

Вечером в воскресенье на Литву обрушилась буря, не стихавшая на протяжении суток. По состоянию на утро вторника без электричества остаются около 100 тысяч жителей страны, спасатели получили около 1200 сообщений о поваленных ветром деревьях. Известно об одной погибшей в результате природного бедствия.

Накануне ураган дошел до Латвии. Delfi подробно рассказывал о буре.

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