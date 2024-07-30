Один из пленных боевиков ХАМАС попал в больницу со следами насилия. Пытавших его израильских солдат арестовали, но в их защиту выступили ультраправые демонстранты.

Ультраправые демонстранты попытались штурмовать две военные базы в Израиле после ареста солдат ЦАХАЛ, которых подозревают в издевательствах над террористом ХАМАС. Об этом во вторник, 29 июля, сообщает агентство DPA.

Демонстрации у ворот военных баз

В понедельник военная полиция Израиля арестовала девятерых солдат на военной базе Сде-Тейман близ Беэр-Шевы. Их отвезли на базу Бейт-Лид под Тель-Авивом. Против них ведется расследование по обвинению в издевательствах над задержанным боевиком ХАМАС. Тот попал в больницу с серьезными травмами и следами изнасилования.

Арест солдат мгновенно вызвал протест части израильского общества. Сотни демонстрантов собрались у баз Сде-Тейман и Бейт-Лид, ворвались на их территорию и пытались освободить арестованных. В беспорядках близ Тель-Авива принимали участие ультраправые депутаты кнессета, чьи партии входят в правящую коалицию.

Реакция на беспорядки властей и оппозиции

Минобороны Израиля резко осудило протесты. Глава военного ведомства Йоав Галант в письме к премьер-министру Биньямину Нетаньяху призвал "жестко разобраться" с членами правящей коалиции, которые участвовали в беспорядках. Галант также потребовал расследовать, способствовал ли протестам министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир от ультраправой партии "Оцма йехудит" ("Еврейская сила").

Начальник Генштаба армии Израиля Херци Ха-Леви посетил базу Бейт-Лид и заявил, что прошедшие там беспорядки граничили с анархией и нанесли ущерб армии. По данным израильских СМИ, для предотвращения дальнейших протестов ЦАХАЛ хочет перебросить три батальона. Официально эти данные не подтверждены.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид назвал беспорядки "пересечением всех красных линий", а демонстрантов - "опасными фашистскими группами".

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!