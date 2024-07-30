Полиция начала предварительное расследование в связи с выпадом против магазина белорусского оппозиционера Дмитрия Фурманова в Вильнюсе.

Как сообщил представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Томас Браженас, в ночь с субботы на воскресенье было замечено и сообщено, что окна магазина, принадлежащего мужчине (1984 г.р.) на улице Савичаус, были разбиты, а стены здания были изрисованы красной краской. Ущерб оценили в 1000 евро.

"По факту уничтожения или повреждения имущества начато предварительное расследование", - сообщил Браженас.

По словам представителя полиции, если в ходе расследования появятся новые подробности, оно может быть переквалифицировано в разжигание ненависти или другое расследование. В Вильнюсе совершен выпад против магазина белорусского оппозиционера Дмитрия Фурманова, сообщил офис белорусского оппозиционера Светланы Тихановской.

Сообщается, что в ночь с субботы на воскресенье в столице, на улице Савичаус, были выбиты стекла окон сувенирного магазина Kropka, а на фасаде здания оставлена надпись "Возвращайтесь домой, белорусские свиньи".

По данным аппарата Тихановской, владельцем этого магазина является белорусский оппозиционер и политзаключенный Фурманов. По словам Тихановской, этот выпад ее шокировал, она отметила, что ее офис уже обратился по этому поводу в правоохранительные органы. По мнению белорусского оппозиционера, нападение на вышеупомянутый магазин является попыткой разжечь вражду между белорусами и литовцами.

"Это совершенно неприемлемо, это возмутительно и опасно. Я думаю, что это очередная провокация режима против белорусов и литовцев с целью разжечь вражду, посеять страх в белорусском обществе. Эти действия напоминают надписи, ранее зафиксированные в общественных местах в Вильнюсе, которыми пытаются усилить проявления так называемого литвинизма", – говорится в сообщении офиса Тихановской.

Тихановская подчеркнула, что надеется, что литовские ведомства надлежащим образом отреагируют на попытки разжигания вражды между белорусами и литовцами.

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