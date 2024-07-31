Российская армия в ночь на 31 июля осуществила "одну из самых массированных атак" ударными дронами по Украине за всю войну, сообщили в Киевской городской военной администрации.
По словам главы администрации Сергея Попко, столица Украины подверглась воздушной атаке уже в седьмой раз за июль, при этом нынешняя атака стала "самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА".
Воздушная тревога в городе продолжалась более семи часов. Дроны атаковали Киев "практически по всем возможным направлениям" двумя волнами — ночью и утром.
Попко утверждает, что ни один российский беспилотник не достиг своей цели. В общей сложности силы украинской ПВО сбили более четырех десятков дронов в воздушном пространстве Киева и на подступах к городу. Пострадавших и разрушений в результате российской атаки нет, добавил глава Киевской военной администрации.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в свою очередь сообщает, что в Киевской области после падения обломков российского дрона произошел пожар в жилом доме. Здание частично разрушено, возгорание уже ликвидировано. О пострадавших сообщений не поступало.
В Днепропетровской области силы ПВО сбили шесть российских дронов, заявил глава местной администрации Сергей Лысак. Под огнем находились Никополь, Покровская и Марганецкая общины. Повреждены социальное учреждение и два автомобиля. Пострадавших нет.
Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что ночью над регионом были уничтожены одна управляемая авиационная ракета и четыре дрона типа "Шахед 131/136".
Над Херсонской областью силы ПВО сбили девять российских ударных беспилотников, рассказал глава военной администрации Александр Прокудин. В Херсоне в результате удара дрона погиб 68-летний местный житель и ранена 73-летняя женщина. Также в ходе российского обстрела получили ранения трое жителей села Александровка.
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 31 июля силы ПВО сбили 19 украинских дронов и одну управляемую ракету "Нептун-МД". По данным ведомства, 11 беспилотников уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской, Ростовской областями и аннексированным Крымом. Ракета уничтожена над Курской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ночью ВСУ ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино. Пострадавших, по его словам, нет. В Курской области после атаки ВСУ произошел "пожар на одном из объектов", сообщил и.о. главы региона Алексей Смирнов. Сейчас возгорание уже локализовано, пострадавших нет, добавил он.