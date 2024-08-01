Один из российских боевых дронов, запущенных в ночь на 1 августа по территории Украины, попал в дом российского оппозиционера Ильи Пономарева на окраине Киева. Об этом пишет издание "Обозреватель".

По данным журналистов, политик получил "многочисленные ранения", однако его жизни ничего не угрожает. "Обозреватель" также опубликовал селфи Пономарева со следами крови на лице, шее и груди.

"Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься", — написал Пономарев в соцсети X. Он пообещал рассказать подробности позднее.

Национальная полиция Украины сообщила, что в одном из районов Киевской области в результате атаки беспилотника получили ранения мужчина и его жена. Их госпитализировали в одну из больниц украинской столицы. Имена пострадавших не называются.

Всего в ночь на 1 августа, как следует из сводки Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили по Украине семь дронов и неназванное количество ракет. Беспилотники были сбиты над Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областями. О последствиях запуска ракет в сводке не говорится.

В 2014 году Пономарев стал единственным депутатом Госдумы, проголосовавшим против аннексии Крыма. Вскоре после этого политик уехал из России, а в 2019 году сообщил о получении украинского гражданства.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Пономарев объявил о создании "российской вооруженной оппозиции". В России против политика возбуждены уголовные дела о госизмене, распространении "фейков" об армии и призывах к терроризму.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !