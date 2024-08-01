В многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв, сообщило местное издание TagilCity. Обрушились два подъезда, известно о как минимум пяти пострадавших.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, причиной случившегося стал "взрыв газовоздушной смеси". ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет о взрыве газового баллона. Разрушены 15 квартир.

Ранения получили пять жителей дома, сообщает ТАСС. Несколько человек находятся под завалами, как минимум троих уже удалось спасти.

Информации о погибших в результате взрыва не поступало. При этом очевидцы сообщают местными СМИ, что слышали раздававшиеся из-под завалов крики о помощи.

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