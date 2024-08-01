Пять самолетов специального летного отряда "Россия" вылетели из Москвы в разных направлениях, пишут "Важные истории" со ссылкой на данные сервиса Flightradar. Еще один спецборт вылетел из Челябинска. Некоторые из этих самолетов использовались ранее при обмене заключенными и вывозе дипломатов.

Так, самолет с бортовым номером RA-61727 утром вылетел из Москвы в Калининград, спустя несколько часов вернулся в российское воздушное пространство и начал двигаться вдоль границы с Финляндией. Позднее борт приземлился в Мурманске.

По данным журналистов, этот самолет ранее использовался при обменах, в которых принимали участие российский торговец оружием Виктор Бут и украинская военнослужащая Надежда Савченко.

Как утверждает прокремлевский Telegram-канал Mash, этот самолет мог участвовать в первом этапе обмена, который уже состоялся в Калининграде. России выдали разведчиков-нелегалов Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж. Mash не сообщил, кого Кремль выдал в обмен на шпионов.

Самолет с номером RA-64059, которым пользуется Управление делами президента РФ, в 12:30 по рижскому времени вылетел из Москвы в Анкару. В турецкой столице ранее прошел обмен украинских военных из "Азова" на кума Путина Виктора Медведчука.

Также в Анкару с американской военной базы в Германии направляется транспортный самолет ВВС США, обратили внимание "Север.Реалии".

Утром из московского аэропорта Внуково также вылетел самолет с номером RA-96014. Сейчас он кружит над Башкортостаном. Как выяснили "Важные истории", в апреле 2023 года этим же бортом из Москвы выслали в Берлине более 20 немецких дипломатов.

Также в первой половине дня во Внуково взлетели два самолета, которые используются для перевозки представителей высшего российского руководства. Еще один борт вылетел из Челябинска около 13:00 по рижскому времени.

В последние дни стало известно об исчезновении из российских колоний и следственных изоляторов семи политзаключенных: политиков Ильи Яшина, Владимира Кара-Мурзы, Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой, художницы Саши Скочиленко, правозащитника Олега Орлова и 19-летнего гражданина РФ и ФРГ Кевина Лика — а также осужденного за шпионаж бывшего американского морпеха Пола Уилана.

Также накануне Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного в Беларуси к смертной казни.

Правозащитники допускают, что Кремль может готовить обмен заключенными с одной или несколькими западными странами.

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