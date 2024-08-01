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С 8 августа на российско-эстонской границе усилят меры таможенного контроля. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал по итогам заседания правительства страны.

"К сожалению, попытки несоблюдения санкций и перевозки запрещенных товаров на наших границах продолжаются, как и начатая Россией жестокая война против украинского государства и населения. Применением полного контроля [вывозимых] товаров мы усложним уклонение от санкций и действия России по снабжению ее военной машины", — сказал Михал.

Как поясняет ERR, ранее таможенники проводили выборочные проверки людей, пересекающих границу, и их багажа. Теперь эти меры будут расширены на всех путешественников. Ожидается, что это увеличит время прохождения контрольно-пропускных пунктов.

По словам Михала, о планируемых изменениях проинформированы власти приграничных районов и городов, а также компании-перевозчики.

В последние недели у КПП в Нарве регулярно скапливаются очереди из людей, желающих перейти границу с Россией. Эстонские СМИ связывают это с сезоном отпусков, закрытием автомобильного движения из-за ремонта пропускного пункта в Ивангороде и действующим уже несколько месяцев полным запретом на пересечение российско-финской границы.

Многие путешественники из разных стран Европы, направляющиеся в Россию, предпочитают пересекать границу именно в Эстонии, поскольку этот маршрут значительно дешевле полета в Москву или Санкт-Петербург с пересадками в Турции, Сербии и других странах.

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