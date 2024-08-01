Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель в ходе официального визита в Казахстан заявил о сильной заинтересованности ЕС в укреплении сотрудничества с Центральной Азией в целом и с Казахстаном в частности как с крупнейшей страной региона. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Мы - ваш главный торговый партнер, на нас приходится более трети всего вашего экспорта. Мы также являемся крупнейшим инвестором в вашей стране", - сказал он в четверг, 1 августа, в Астане на совместной пресс-конференции с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу, который отреагировал на это словами благодарности.

По последним данным Брюсселя, в 2022 году ЕС обеспечил 54,8 млрд евро в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Казахстане, что на 5,5 процента превысило показатель предыдущего года.

Нуртлеу отметил особое значение визита Борреля в свете актуальных геополитических и экономических реалий. Как сообщил МИД Казахстана, дипломаты рассмотрели широкий спектр отношений Астаны и Брюсселя в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве и отметили "возросшую динамику политического диалога на высшем и высоком уровнях, заметный рост экономического сотрудничества и объема европейских инвестиций".

Боррель призвал Казахстан защищать права человека

Боррель отметил, что Евросоюз поддерживает широкомасштабные реформы под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, указав, что на пути к модернизации экономические и политические реформы должны идти рука об руку. "Продвижение и защита прав человека и основных свобод являются ключом к открытому, демократическому и инклюзивному обществу. Это повысит способность Казахстана защищать свою независимость, суверенитет и возможность самостоятельно выбирать свое будущее", - подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Он упомянул вызовы для обоих регионов: российскую агрессию против Украины, назвав ее экзистенциальной угрозой для ЕС, и дестабилизирующие последствия войны на Ближнем Востоке, призвав Казахстан использовать свое влияние, чтобы положить конец войне.

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