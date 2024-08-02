Литовский Департамент миграции, осуществляя усиленный контроль за лицами, возможно скрывающими приобретенное гражданство других стран, установил, что работающая в Клайпеде сотрудник департамента скрыла факт приобретения российского гражданства и не сообщила об этом, передает литовский портал Delfi.

После того, как отдел по предотвращению коррупции и внутренним расследованиям собрал неоспоримые доказательства, женщина лишилась литовского гражданства, а затем была немедленно отстранена от исполнения своих обязанностей, говорится в сообщении.

В начале июля при анализе потоков людей, которые часто путешествуют из Литвы в Россию или Беларусь и обратно, выяснилось, что одна из таких путешественников - сотрудник Миграционного департамента, работающая в портовом городе. Выяснилось, что о своих выездах в Россию на рабочем месте женщина сообщала гораздо меньше раз, чем фактически пересекала государственную границу, поэтому расследовать эти обстоятельства начал отдел по вопросам предотвращения коррупции и внутренних расследований Департамента миграции.

В ходе следствия женщина призналась, что в 2022 году приобрела российское гражданство в начале года и не проинформировала об этом Департамент миграции в установленном порядке. Также выяснилось, что она не имеет права на множественное гражданство. Вся собранная информация позволила Департаменту миграции инициировать процедуру лишения гражданства Литовской Республики.

После того как женщина лишилась гражданства по приказу министра внутренних дел Агнес Билотайте, ее сразу же отстранили от должности. Женщина проработала в Департаменте миграции чуть больше года и не имела никаких действующих взысканий. За то, что она не уведомила о приобретении гражданства другого государства, против нее возбуждено административное дело и ей грозит штраф от 300 до 850 евро.

"Я благодарю своих коллег за хорошо выполненную работу. Как известно, официальное общение с российскими службами сейчас невозможно, поэтому Департаменту миграции крайне сложно установить незаконные факты владения российским и литовским гражданством. Я рада, что, несмотря на это, мы решили это дело по своей инициативе и своими силами, - отметила директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. - Такая ситуация, когда человек скрывает приобретенное гражданство другой страны, может случиться в любом учреждении или организации Литовского государства".

По ее словам, Департамент миграции, реагируя на этот случай, дополнительно направил в Агентство государственного управления предложение изменить правовые акты, регулирующие прием в госучреждения, и предусмотреть обязанность заявителей декларировать все имеющиеся гражданства.

По данным Департамента миграции, почти 69 тысяч граждан Литвы имеют гражданство другой страны на законных основаниях и заявили об этом в установленном порядке. Наибольшее количество лиц на законных основаниях имеют литовское и российское гражданства - 12,4 тыс. человек. Более 10 тыс. человек имеют литовское и израильское гражданства, гражданства Литвы и США – 8,5 тыс. человек, 4 тыс. человек имеют гражданства Литвы и Беларуси. Официально неизвестно, сколько граждан Литвы получили гражданство других стран, и такие факты продолжают скрываться.

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