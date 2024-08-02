США признали победителем президентских выборов в Венесуэле кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса, заявив о "серьезных ошибках", допущенных Национальным избирательным советом при обработке бюллетеней. Об этом говорится в заявлении госсекретарь США Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента в четверг, 1 августа (по местному времени). Во внешнеполитическом ведомстве подвергли резкой критике избирательные комиссии страны за то, что они не представили никаких результатов с участков, несмотря на просьбы международного сообщества.

Подконтрольный правительству Венесуэлы Национальный избирательный совет официально объявил правителя страны Николаса Мадуро победителем выборов. По его данным, авторитарного политика поддержали 51,2 процента избирателей. Миссии международных наблюдателей допущены к выборам не были, напоминает агентство epd.

Блинкен отметил, что оппозиция опубликовала более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле. "Эти бюллетени свидетельствуют о том, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил большинство голосов на этих выборах с непреодолимым отрывом", - указал глава Госдепартамента.

В свою очередь, по данным представителей оппозиции, Эдмундо Гонсалеса поддержали около 73 процентов избирателей.

"Мы поздравляем Эдмундо Гонсалеса Уррутиа с успешной избирательной кампанией. Сейчас венесуэльским партиям пора начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа", - заявил госсекретарь США, добавив, что Вашингтон "полностью поддерживает процесс восстановления демократических норм в Венесуэле и готов рассмотреть пути его дальнейшего развития совместно с международными партнерами".

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