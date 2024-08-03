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В Каменском и Морозовском районах горят склады, сообщил губернатор Голубев. Собеседники Astra говорят, что объектом атаки БПЛА стал военный аэродром под Морозовском и комбинат "Атлас" Росрезерва.

Ростовская область в ночь на субботу, 3 августа, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Повреждены склады в Каменском и Морозовском районах, заявил губернатор региона Василий Голубев. На объектах вспыхнул пожар, с которым борются службы экстренного реагирования, добавил чиновник.

Спустя два часа Голубев заверил в отсутствии жертв и пострадавших и обвинил в налете Украину. По словам губернатора, над регионом было зафиксировано 55 дронов.

Astra: Пожар на аэродроме и предприятии Росрезерва

Объектом воздушной атаки стал военный аэродром под Морозовском, пишут Telegram-каналы Astra и Mash со ссылкой на местных жителей. На опубликованных видеороликах видны горящие постройки. Очевидцы предполагают, что огнем охвачены складами с боеприпасами или цистерны с топливом.

В Каменском районе пожар вспыхнул на территории комбината "Атлас" Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв), передают собеседники Astra. Это предприятие специализируется на хранении нефтепродуктов, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения министерства обороны РФ и Росрезерва, уточняет газета "Земля".

Налеты на другие российские регионы

Тем временем Минобороны России отчиталось об уничтожении 75 БПЛА самолетного типа. По данным ведомства, 36 дронов сбиты над Ростовской областью, восемь - над Курской, девять - над Белгородской, 17 - над Орловской, два - над Рязанской областями и по одному БПЛА - над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Власти большинства этих регионов, за исключением Курской области и Краснодарского края, заверили в отсутствии пострадавших. При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Губкинском городском округе.

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