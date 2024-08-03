Глава Пентагона аннулировал соглашения Халида Шейха Мохаммеда и еще двух обвиняемых со следствием. Ответственность за решение о сделке с обвиняемыми должна лежать на министре обороны США, заявил Ллойд Остин.

Министр обороны США Ллойд Остин аннулировал досудебные соглашения, которые предполагаемый главный организатор террористических актов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед и еще двое обвиняемых заключили со следствием. Соответствующее распоряжение глава Пентагона выпустил в пятницу, 2 августа. Учитывая важность решения о сделке со следствием, "ответственность за такое решение должна лежать на мне", пояснил Остин.

Несколькими днями ранее Пентагон сообщил, что Шейх Мохаммед и двое других обвиняемых намерены заключить сделку со следствием и признать вину. Это позволило бы им избежать смертной казни. Подробности досудебных соглашений не раскрывались.

По данным следствия, Халид Шейх Мохаммед планировал атаки, а также координировал связь и финансирование теракта. Он был задержан в Пакистане в 2003 году. После ареста Шейха Мохаммеда держали в ряде секретных тюрем Центрального разведывательного управления. Как утверждается в докладе Сената США, во время допросов арестанта подвергали пыткам сотрудники. В 2006 году Шейха Мохаммеда перевели в тюрьму на американской военно-морской базе в Гуантанамо на Кубе, где он и другие обвиняемые находятся по сей день.

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