Венгерская авиакомпания Wizzair в субботу отменила рейсы в Израиль на фоне сообщений о возможной эскалации боевых действий в регионе, сообщи портал madeinvilnius.

"Сегодня в 14.30 должен был быть рейс из Вильнюса в Тель-Авив, его отменили.

Самолет должен был в 23.55 вернуться в Вильнюс. Не будет и этого рейса", - сообщил BNS руководитель отдела коммуникаций компании Lietuvos oro uostai аэропортов Марюс Зелянюс. По его словам, компания не уточнила причину отмены рейса.

Другие международные авиакомпании также отменяют рейсы в Израиль и Ливан. В связи с возможной эскалацией ситуации в регионе и отменой рейсов в Израиль МИД Литвы в субботу выпустило рекомендацию гражданам с просьбой оценить необходимость поездки в эту страну, а тем, кто там находится, выехать.

С 7 октября прошлого года, когда ХАМАС начал атаку на юге Израиля и спровоцировал войну в секторе Газа, Хезболла, союзник палестинской группировки, базирующейся в Ливане, почти ежедневно ведет перестрелки с израильскими силами.

В субботу Иран заявил, что ожидает, что Хезболла нанесет удары внутри Израиля, а не только по военным целям после того, как на этой неделе Израиль убил военного командира Хезболлы.

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