Украинский генштаб в субботу заявил, что ВСУ ракетным ударом потопили российскую подводную лодку "Ростов-на-Дону", стоявшую на ремонте в Севастополе.

"В результате попадания лодка затонула на месте", — утверждает генштаб.

Когда именно это произошло, украинские военные не уточняют, но последний ракетный удар по Севастополю, по сообщениям с обеих сторон, был нанесен в ночь на 2 августа.

Тогда российский губернатор этого города сообщал лишь о сбитых ракетах и их обломках, упавших в разных местах Севастополя.

Украинский генштаб напоминает, что "Ростов-на-Дону" был поврежден ракетным ударом в сентябре 2023 года и с тех пор проходил ремонт и испытания в Севастопольской бухте.

Украинский телеграм-канал "Крымский ветер" уточняет, что подлодка стояла у верфи судоремонтного завода в Килим-бухте Севастополя.

"Ростов-на-Дону" — это новая (спущена на воду в 2014 года) дизельная подводная лодка, способная нести, в частности, четыре крылатых ракеты "Калибр"

Генштаб ВСУ также утверждает, что ракетные войска Украины "существенно повредили" четыре пусковых установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", стоящего в Крыму. Это, согласно пресс-релизу генштаба, произошло вчера, 2 августа.

Российские военные ни о подлодке, ни о ЗРК "Триумф" ничего не заявляли.

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