Так как в литовских соцсетях распространяется видеоролик, в котором литовец якобы воюет на стороне России против Украины, правоохранительные органы сообщили, что проверяют данную информацию, сообщает агентство LETA.

Это делается как продолжение начатого в 2022 году досудебного расследования об агрессии Москвы, военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине.

В воскресенье блогер Скирмантас Малинаускас поделился на своем YouTube-канале видео, в котором заявил, что литовец Кястутис Квиеткус воюет на стороне России. По его словам, Квиеткус - "неоднократно судимый преступник из Юрбаркаса".

"Теперь он пошел воевать и убивать украинцев, воевать в рядах оккупантов", - прокомментировал блогер в видео.

Квиеткус поделился в своем аккаунте видеороликами, в которых он стреляет из гранатомета и снимает себя в окопах.

Более двух лет назад, после того как Россия начала масштабное вторжение в Украину, Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование по фактам запрещенного международным правом обращения с людьми, агрессии и запрещенных военных атак.

В апреле прошлого года генеральный прокурор Украины Андрий Костин, посетивший Вильнюс, заявил, что украинские правоохранители расследуют 77 тысяч случаев российских военных преступлениях в стране.

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