В минувшую пятницу в Акмянском районе из байдарки в реку Венте упал молодой человек. В понедельник продолжаются поиски пропавшего. По данным полиции, сообщение о выпавшем из байдарки мужчине поступило 2 августа, в 14:20, сообщает литовский Delfi.

В воскресенье представитель Департамента пожарной безопасности и спасения сказал Delfi, что пропавший до сих пор не найден, водолазы продолжали поиски мужчины – с 9:30 они проверяли реку Вента и водоем, в который она впадает. В социальной сети Facebook о помощи просят близкие пропавшего. Близкие мужчины просили присоединиться к поискам.

Полиция поделилась информацией о том, что спасательный жилет мужчины был найден в 2 км от места происшествия. Близкие надеются, что мужчина выбрался из реки, но заблудился в лесу. Полиция информировала Delfi, что поиски осложнены тем, что в реке значительно поднялся уровень воды. Сейчас проверяют территорию от деревни Папиле до границы с Латвией.

В понедельник ведутся интенсивные поиски: подняты дроны, на реке поиски ведут водолазы, полиция ищет пропавшего на суше в Акмянском и Мажейкяйском районах. За помощью обратились и к латвийским пограничникам. Если погодные условия позволят, член "Акмянского аэроклуба" пролетит над районом поиска на параплане. По данным полиции, в поисках активно участвуют близкие пропавшего – они собрали группу людей и ведут самостоятельные поиски - с помощью дрона, с лодки и на суше. Полиция просит рыбаков в этом районе сообщить, если они заметят что-то необычное.

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