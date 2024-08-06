Украинские спецслужбы готовили "теракт" во время выступления Владимира Путина на военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Рябкова, целью организаторов "теракта" могло быть покушение на Путина и министра обороны РФ Андрея Белоусова, принимавших парад в честь Дня Военно-морского флота России.

Как утверждает замглавы российского МИД, спецслужбам стало заранее известно о готовящемся "теракте". За несколько дней до парада Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину, чтобы тот убедил Киев отказаться от своих планов.

Белоусов и Остин провели телефонные переговоры в середине июля по инициативе российской стороны. Как писала газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, в ходе разговора обсуждалась "тайная операция" украинских спецслужб "против России", о которой Вашингтону не было известно. Сообщается, что США передали Украине просьбу не реализовывать свой план, если таковой имелся.

Как напоминает газета "Коммерсант", ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Киев уже пытался совершить покушение на Путина, однако эти попытки кончились неудачно.

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