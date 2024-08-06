Утром российские войска нанесли ракетный удар по центру Харькова, сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Атака пришлась в том числе на здание поликлиники.
"Оккупанты около 10 часов утра попали "Искандером". Медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, остальные — амбулаторно", — рассказал Синегубов.
По предварительным данным, в результате удара пострадали здание поликлиники, несколько автомобилей и гражданская инфраструктура. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что под обстрел попал район с "плотной жилой застройкой".
На месте удара работают спасатели и следователи.
Также сегодня утром в результате сброса взрывчатки с дрона были ранены две жительницы Херсона, сообщил глава городской администрации Роман Мрочко. Женщины в возрасте 70 и 83 лет были госпитализированы с взрывными травмами и осколочными ранениями конечностей.