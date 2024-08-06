Утром российские войска нанесли ракетный удар по центру Харькова, сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Атака пришлась в том числе на здание поликлиники.

Как сообщает глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, в результате российского удара "Искандером" по центру Харькова пострадали 8 человек, среди них 8-месячный ребенок, передает русская служба Би-би-си.

Ранее сообщалось, что в результате удара пострадали здание поликлиники, несколько автомобилей и гражданская инфраструктура.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что под обстрел попал район с "плотной жилой застройкой"."Оккупанты около 10 часов утра попали "Искандером". Медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, остальные — амбулаторно", — рассказал Синегубов.

Наслідки російського ракетного удару по Харкову.



Відео: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов pic.twitter.com/g3qU5HBuT0 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 6, 2024

На месте удара работают спасатели и следователи.

Также сегодня утром в результате сброса взрывчатки с дрона были ранены две жительницы Херсона, сообщил глава городской администрации Роман Мрочко. Женщины в возрасте 70 и 83 лет были госпитализированы с взрывными травмами и осколочными ранениями конечностей.

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