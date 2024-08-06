В ходе антиправительственных протестов, прошедших на севере Нигерии, было арестовано около 40 демонстрантов, размахивавших российскими флагами, сообщает русская служба Би-би-си.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Нигерии Кристофер Муса заявил, что размахивание флагами иностранных государств в Нигерии считается государственной изменой.
Как рассказывают корреспонденты Би-би-си в столице Нигерии Абудже, демонстранты скандировали лозунги "Мы голодные", а некоторые размахивали российскими флагами и выкрикивали лозунги в поддержку российского президента Путина.
По сообщениям местных СМИ, несколько протестующих просили Москву "спасти" их.
В Нигерии уже шесть дней продолжаются общенациональные протесты против коррупции и роста цен, в ходе которых погибли по меньшей мере семь человек и более 700 были арестованы.
Президент Нигерии Бола Тинубу пришел к власти в мае 2023 года, победив на выборах в ходе напряженной избирательной кампании.
Однако с тех пор большая часть нигерийцев разочаровалась в новом президенте и обвиняет его в обнищании населения.
Едва вступив в должность президента, Тинубу отменил государственные субсидии на топливо, что привело к росту цен на продукты питания и другие товары первой необходимости.
Тинубу призвал нигерийцев прекратить протесты и набраться терпения, убеждая, что его политика со временем принесет свои плоды.
В понедельник он провел совещание с руководителями силовых структур, чтобы оценить масштаб протестов.
После этого начальник Генштаба нигерийской армии Кристофер Муса сказал: "Мы четко и однозначно предупреждаем, что не позволим никому, ни одному человеку, поднимать иностранный флаг в Нигерии. Это государственная измена, и она будет рассматриваться именно так".
Российское посольство в Нигерии дистанцировалось от происходящего, заявив, что флаги — это личный выбор отдельных протестующих.
"Как всегда, мы подчеркиваем, что Россия не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, в том числе Нигерии", — уверяет российское посольство.
Корреспонденты Би-би-си отмечают, что аресты пришедших на протесты людей с российскими флагами можно рассматривать как попытку подавить зародыши симпатий к России в Нигерии, ведущем производителе нефти и ключевом союзнике США в Африке.
Симпатии ряда стран в Западной Африке, включая соседний с Нигерией Нигер, после недавних военных переворотов сместились от Запада в сторону России.
В то же время гражданские правительства в регионе, поддерживаемые Францией и США, в последнее время стремительно теряли популярность — оппоненты обвиняют их в неспособности справиться с преступностью, коррупцией и экономическим кризисом.
Представитель полиции Кадуны Мансир Хассан сообщил, что на них были арестованы 39 человек, в том числе портной, который, как заявила полиция, шил иностранные флаги для группы.
Было конфисковано около 40 российских флагов, а также один китайский, добавил Хассан.
В Кадуне введен комендантский час — это уже шестой за неделю штат, принявший подобные меры.
Служба государственной безопасности Нигерии объявила, что в штате Кано тоже были арестованы портные "за изготовление российских флагов".
"Также были задержаны некоторые из их спонсоров. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.
Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что с начала протестов на прошлой неделе в Нигерии было убито 13 человек, и обвинила нигерийских силовиков силы безопасности в применении чрезмерной силы против демонстрантов.
Президент Тинубу в воскресенье обратился к нации, пообещав, что его правительство готово решить проблемы протестующих.
Он добавил, что в некоторых районах инициативу на акциях протеста захватили мародеры, и что прекращение беспорядков создаст условия для диалога.