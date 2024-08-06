В ходе антиправительственных протестов, прошедших на севере Нигерии, было арестовано около 40 демонстрантов, размахивавших российскими флагами, сообщает русская служба Би-би-си.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Нигерии Кристофер Муса заявил, что размахивание флагами иностранных государств в Нигерии считается государственной изменой.

Как рассказывают корреспонденты Би-би-си в столице Нигерии Абудже, демонстранты скандировали лозунги "Мы голодные", а некоторые размахивали российскими флагами и выкрикивали лозунги в поддержку российского президента Путина.

По сообщениям местных СМИ, несколько протестующих просили Москву "спасти" их.

В Нигерии уже шесть дней продолжаются общенациональные протесты против коррупции и роста цен, в ходе которых погибли по меньшей мере семь человек и более 700 были арестованы.

Президент Нигерии Бола Тинубу пришел к власти в мае 2023 года, победив на выборах в ходе напряженной избирательной кампании.

Однако с тех пор большая часть нигерийцев разочаровалась в новом президенте и обвиняет его в обнищании населения.

Едва вступив в должность президента, Тинубу отменил государственные субсидии на топливо, что привело к росту цен на продукты питания и другие товары первой необходимости.

Тинубу призвал нигерийцев прекратить протесты и набраться терпения, убеждая, что его политика со временем принесет свои плоды.

В понедельник он провел совещание с руководителями силовых структур, чтобы оценить масштаб протестов.

После этого начальник Генштаба нигерийской армии Кристофер Муса сказал: "Мы четко и однозначно предупреждаем, что не позволим никому, ни одному человеку, поднимать иностранный флаг в Нигерии. Это государственная измена, и она будет рассматриваться именно так".

Российское посольство в Нигерии дистанцировалось от происходящего, заявив, что флаги — это личный выбор отдельных протестующих.

"Как всегда, мы подчеркиваем, что Россия не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, в том числе Нигерии", — уверяет российское посольство.

Корреспонденты Би-би-си отмечают, что аресты пришедших на протесты людей с российскими флагами можно рассматривать как попытку подавить зародыши симпатий к России в Нигерии, ведущем производителе нефти и ключевом союзнике США в Африке.

Симпатии ряда стран в Западной Африке, включая соседний с Нигерией Нигер, после недавних военных переворотов сместились от Запада в сторону России.

В то же время гражданские правительства в регионе, поддерживаемые Францией и США, в последнее время стремительно теряли популярность — оппоненты обвиняют их в неспособности справиться с преступностью, коррупцией и экономическим кризисом.

Представитель полиции Кадуны Мансир Хассан сообщил, что на них были арестованы 39 человек, в том числе портной, который, как заявила полиция, шил иностранные флаги для группы.

Было конфисковано около 40 российских флагов, а также один китайский, добавил Хассан.

В Кадуне введен комендантский час — это уже шестой за неделю штат, принявший подобные меры.

Служба государственной безопасности Нигерии объявила, что в штате Кано тоже были арестованы портные "за изготовление российских флагов".

"Также были задержаны некоторые из их спонсоров. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что с начала протестов на прошлой неделе в Нигерии было убито 13 человек, и обвинила нигерийских силовиков силы безопасности в применении чрезмерной силы против демонстрантов.

Президент Тинубу в воскресенье обратился к нации, пообещав, что его правительство готово решить проблемы протестующих.

Он добавил, что в некоторых районах инициативу на акциях протеста захватили мародеры, и что прекращение беспорядков создаст условия для диалога.

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