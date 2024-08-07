Утром жертвами российского ракетного обстрела стали по меньшей мере четверо жителей Донецкой области, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации украинского региона Вадим Филашкин.

По его данным, в результате атаки по селу Антоновка, расположенному недалеко от города Марьинка, погибли 65-летняя женщина и 64-летний мужчина. Еще один местный житель получил ранения, он госпитализирован в одну из ближайших больниц.

Также под обстрел попала Михайловка, расположенная между Донецком и Покровском. Там погибли 55-летний мужчина и 52-летняя женщина.

Филашкин призвал жителей региона "быть ответственными и своевременно эвакуироваться".

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за минувшую ночь Украина также подверглась атаке беспилотников. Все 30 дронов были сбиты, говорится в утренней сводке. О пострадавших в ходе атаки не сообщалось.

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