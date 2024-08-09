В Бразилии разбился самолет, на борту было 62 человека

Недалеко от бразильского города Сан-Паулу разбился пассажирский самолет авиакомпании Voepass. По заявлению авиакомпании, на борту лайнера ATR 72 находилось 62 человека, передает Reuters, сообщает русская служба Би-би-си.

Авиакомпания сообщила, что ей пока ничего не известно о судьбе пассажиров и членов экипажа.

Самолет упал в сельской местности Виньедо. Он летел из Каскавела (штат Парана недалеко от границы с Парагваем и Аргентиной) в аэропорт Гуарульюс, сообщают бразильские СМИ.

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