Недалеко от бразильского города Сан-Паулу разбился пассажирский самолет авиакомпании Voepass. По заявлению авиакомпании, на борту лайнера ATR 72 находилось 62 человека, передает Reuters, сообщает русская служба Би-би-си.

Авиакомпания сообщила, что ей пока ничего не известно о судьбе пассажиров и членов экипажа.

Самолет упал в сельской местности Виньедо. Он летел из Каскавела (штат Парана недалеко от границы с Парагваем и Аргентиной) в аэропорт Гуарульюс, сообщают бразильские СМИ.

A Voepass ATR 72-600 (PS_VPB) has crashed near Vinhedo, SP, Brazil:

pic.twitter.com/n7fWdTcqFe — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) August 9, 2024

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