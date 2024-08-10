Недалеко от бразильского города Сан-Паулу разбился пассажирский самолет авиакомпании Voepass. По ее данным, на борту находился 61 человек. Местные власти сообщили, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

По заявлению авиакомпании, на борту двухмоторного турбовинтового лайнера ATR 72 находилось 62 человека: 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Позднее количество находившихся на борту было уточнено: один из купивших билет опоздал на рейс, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ, которые связались с опоздавшим.

Позже мэрия города Валиньюш сообщила, что выживших в катастрофе нет, передает Reuters.

Самолет летел из Каскавела (штат Парана недалеко от границы с Парагваем и Аргентиной) в аэропорт Гуарульюс.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, что самолет падал вертикально, войдя в штопор. Он упал посреди жилой застройки, но на земле никто не пострадал.

Бразильский телеканал GloboNews показал дымящиеся обломки и пожар, охвативший значительную территорию. На месте работают полиция и пожарные.

По данным сайта Flightradar24, самолет был построен в 2010 году. Национальное агентство по гражданской авиации Бразилии позже подтвердило эту информацию; по его данным самолет был исправен.

Местная служба расследования авиапроисшествий Cenipa сообщила, что у нее пока нет информации о причинах катастрофы. Согласно заявлению службы, экипаж не сообщил наземным службам о каких-либо проблемах непосредственно перед крушением лайнера.

Из Каскавела он вылетел в 11:46 по местному времени (14:46 по Гринвичу). Начиная с 13:21 он перестал отвечать на сообщения диспетчеров аэропорта Сан-Паулу и в течение минуты исчез с экранов радаров, сообщило комадование Военно-воздушных сил Бразилии.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва объявил минуту молчания на мероприятии, где он выступал в момент, когда стало известно о трагедии.

"Очень грустно. — написал он в соцсетях. — Вся моя солидарность с семьями и друзьями погибших".

Позднее он объявил в стране трехдневный траур по погибшим.

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