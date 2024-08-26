Президент Франции Эммануэль Макрон выпустил заявление о задержании основателя Telegram Павла Дурова и сказал, что оно связано с продолжающимся расследованием и не является политическим решением.

"Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и будет", — написал он в соцсети X.

"В условиях верховенства права, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. […] Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями", — добавил он.

О задержании Дурова во Франции стало известно в ночь на 25 августа. По данным французских СМИ, Дуров был задержан в аэропорту "Ле Бурже", куда прилетел на частном самолете из Баку.

По их информации, Дурову могут предъявить обвинения из-за недостаточной модерации Telegram и отказа сотрудничать со спецслужбами в раскрытии информации о пользователях, подозреваемых в распространении наркотиков, детской порнографии и мошенничестве.

В понедельник прокуратура Парижа обещала сделать заявление. Как пишет Reuters со ссылкой на полицию, основатель Telegram все еще находится под стражей.

Команда Telegram, комментируя задержание Дурова, заявила, что исполняет европейские законы и осуществляет модерацию на платформе в соответствии со стандартами индустрии. Основателю Telegram, по мнению его команды, "нечего скрывать". "Абсурдно утверждать, что на платформе или ее владельце лежит ответственность за злоупотребление этой платформой", — заявили в Telegram.

Задержание Дурова вызвало негодование как у российских властей (которые несколько лет назад сами пытались ограничить доступ к Telegram), обвинивших Париж в попытках ограничить свободу слова, так и у противников регулирования интернета на Западе во главе с владельцем соцсети X Илоном Маском.

Дуров помимо российского имеет также французское гражданство. По данным французского телеканала TF1, он знал, что объявлен во Франции в розыск и избегал посещения страны. Как он все-таки оказался во Франции — пока неясно.

Из России же Дуров уехал еще в 2014 году, после того, как продал долю в созданной им соцсети "ВКонтакте". Как заявлял Дуров, сделать это он вынужден был из-за конфликта с ФСБ, которая требовала от него предоставить личную информацию об активистах украинской оппозиции.

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