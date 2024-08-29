После нападения, осуществленного исламистом в Золингене и унесшего жизни трех человек, федеральное правительство Германии согласовало пакет мер по усилению безопасности. Он включает в себя прекращение выплат для беженцев, подлежащих высылке, расширение запрета на ношение ножей, дополнительные полномочия органов безопасности и другие меры. Об этом заявили министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и министр юстиции Марко Бушман (Marco Buschman) на совместной пресс-конференции в четверг, 29 августа.

Нелегальных беженцев заставят уехать

Беженцы, которые ранее были зарегистрированы в другой стране ЕС, должны быть лишены социальных пособий, указала Фезер. Как добавил Бушман, это делается для того, чтобы оказать давление на нелегальных мигрантов, принудить их связаться с властями или добровольно покинуть страну.

Кроме того, по словам Бушмана, необходимо упростить высылку беженцев, которые применили оружие. Министр юстиции также заявил, что право на защиту в Германии должны потерять и легальные беженцы, кто возвращается на родину "без уважительных причин", например, в отпуск. Отмечается, что это не касается беженцев из Украины.

Бушман указал, что следует продолжить работу по депортации правонарушителей в Сирию и Афганистан, вступив в контакт с местными властями. Также планируется заключить дополнительные миграционные соглашения с третьими странами, чтобы вернуть туда незаконных мигрантов. В документе упоминаются Молдова, Кыргызстан, Узбекистан, Кения и Филиппины.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !