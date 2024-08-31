В тексте произведения Янки Купалы "Хто ты гэткі?", положенного в основу текста песни "Ляписа Трубецкого", есть строки: "Чем быть хочешь? - Не быть скотом".
Суд Борисовского района Минской области признал "экстремистскими" материалами видеоклип и текст песни панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" "Не быць скотам" ("Не быть скотом") на стихи народного поэта БССР Янки Купалы . Об этом решении, принятом еще 26 января, сообщило в пятницу, 30 августа, белорусское издание "Зеркало".
В тексте произведения Янки Купалы "Хто ты гэткі?" ("Кто ты такой?"), положенного в основу текста песни, есть строки "Чым быць хочаш? - Не быць скотам..." ("Чем быть хочешь? - Не быть скотом"). Оно было написано во время национального пробуждения белорусского народа, когда белорусы стояли на распутье истории и стремились осознать, кто они и каково их место в этом мире. Стихотворение было впервые опубликовано в 1908 году в первой газете на белорусском языке "Наша Ніва".