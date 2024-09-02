Открытое горение на складах нефтебазы Росрезерва в городе Пролетарске Ростовской области было ликвидировано, сообщили в российских оперативных службах, данные которых в понедельник, 2 сентября, приводит агентство ТАСС. "Возгорание потушили. Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер", - говорится в сообщении.

Нефтебаза в Пролетарске горит более двух недель

Пожар на нефтебазе в Пролетарске начался 18 августа в результате атаки украинских беспилотников. Тогда загорелось около 20 цистерн с дизельным топливом объемом 5000 кубометров каждая. К концу второй недели после удара площадь возгорания достигла 10 тысяч кв. м. Предположительно, целью атаки были цистерны с керосином, до которых огонь не дошел. На территории района вводили режим ЧС, власти также отменили массовые мероприятия в честь Дня города и столетия Пролетарского района.

Кроме того, 28 августа в Ростовской области возник пожар на еще одной нефтебазе - в Каменском районе, там тоже ввели режим повышенной готовности. По данным российских СМИ, в Ростовской области начали массово продавать нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы. Местные жители продолжают жаловаться на дым, из-за которого трудно дышать. В Роспотребнадзоре при этом заявляют, что вредных веществ в воздухе не больше нормы.

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