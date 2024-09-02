В Израиле в понедельник проходит всеобщая забастовка, организованная наиболее влиятельным профсоюзом Histadrut с требованием немедленно договориться с ХАМАС об освобождении заложников.

Многие дороги в стране заблокированы активистами, предприятия, банки, школы и аэропорты столкнулись с перебоями.

Израильское правительство пыталось заблокировать забастовку, считая ее политической, а радикально настроенный министр финансов и член кабинета безопасности Израиля Бецалель Смотрич попросил генерального прокурора запретить забастовку.

Израильский суд по трудовым спорам постановил, что забастовка должна закончиться к 14:30 по местному времени, однако местные СМИ сообщают, что организаторы планируют продолжать стачку до 18:00.

Некоторые города и муниципалитеты объявили, что не будут принимать участие в акции, но в ряде израильских районов многие больницы работают в сокращенном режиме, банки закрыты. При этом некоторые частные предприятия продолжают работать.

Агентство Reuters также сообщает, что некоторые работодатели разрешили сотрудникам присоединиться к забастовке. В аэропорту Бен-Гурион "скапливаются чемоданы", сообщил Би-би-си глава профсоюза Histadrut Питер Лернер. Утром в понедельник в аэропорту приостановили вылеты некоторых рейсов. Автобусное и железнодорожное сообщение в некоторых районах было отменено или сокращено.

Бастуют также работники главного торгового порта страны в Хайфе.

Накануне Израиль охватили массовые протесты — поводом стала гибель шести заложников в секторе Газа, чьи тела израильские военные сумели обнаружить в тоннелях в районе Рафаха. Численность демонстраций в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах, по оценкам израильских СМИ, достигала 500 000 человек.

Протестующие требовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху вернуть оставшихся 101 заложника, около трети из которых, по оценкам израильских властей, погибли. В Иерусалиме демонстранты перекрыли улицы и провели демонстрацию у резиденции премьер-министра. С воздуха было видно, как главная автомагистраль Тель-Авива заполнена протестующими, держащими флаги с фотографиями убитых заложников. Израильское телевидение показало, как полиция направляет водометы на демонстрантов, перекрывших дороги. Местные СМИ сообщили о 29 арестах.

Форум семей заложников призвал Нетаньяху взять на себя ответственность и объяснить, что мешает заключению соглашения.

Давление на Нетаньяху усиливается с каждым днем, некоторые обвиняют его в том, что он намеренно затягивает процесс переговоров и выдвигает все новые требования к ХАМАС для достижения своих политических целей. Нетаньяху заявил, что намерен заключить соглашение, но "тот, кто убивает заложников, не хочет сделки".

Высокопоставленные представители ХАМАС заявили, что Израиль, отказавшийся подписать соглашение о прекращении огня, виноват в гибели людей. "Нетаньяху несет ответственность за убийство израильских заключенных, — заявил агентству Reuters высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри. — Израильтяне должны выбрать между Нетаньяху и соглашением".

Министр обороны Йоав Галлант, который часто вступает в конфликт с Нетаньяху, также призвал к соглашению, а лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид призвал людей присоединиться к демонстрации в Тель-Авиве.

Переговоры в тупике

Президент США Джо Байден накануне заявил, что он "опустошен и возмущен" смертью заложников. "Лидеры ХАМАС заплатят за эти преступления. И мы продолжим круглосуточную работу по достижению соглашения об освобождении оставшихся заложников", — говорится в его заявлении.

При этом Байден сообщил журналистам, что "по-прежнему настроен оптимистично" в отношении соглашения о прекращении огня. Переговоры между ХАМАС и Израилем через посредников из США, Катара и Египта, продолжаются уже не первый месяц, но к ощутимым результатам пока не привели.

Многие месяцы Израиль настаивал на том, что война может закончиться только с уничтожением ХАМАС как военной и политической силы, а ХАМАС утверждал, что примет только постоянное, но никак не временное перемирие.

Сохраняются разногласия по поводу продолжающегося военного присутствия Израиля в Газе, особенно вдоль границы с Египтом, свободы перемещения палестинцев внутри этой территории, а также числа и конкретных имен палестинских заключенных в израильских тюрьмах, которые должны быть освобождены в рамках обмена.

Главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя в интервью Al Jazeera в воскресенье подтвердил, что группировка не подпишет соглашение, если Израиль полностью не уйдет из сектора Газа, включая Филадельфийский (на границе с Египтом) и Нецаримский (разделяющий сектор надвое) коридоры — это вопрос по-прежнему остается камнем преткновения.

Тем временем израильские войска продолжают сражаться с боевиками ХАМАС в нескольких частях Газы. Израильские военные нанесли удар по командному центру ХАМАС в бывшей школе в городе Газа. По сообщениям палестинских медиков, в Хан-Юнисе в результате израильского авиаудара погибли два палестинца и еще 10 получили ранения.

В ходе беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября прошлого года боевики ХАМАС похитили более 250 человек и убили 1200 человек на израильской территории.

Израиль в ответ начал масштабную операцию в секторе Газа и пообещал уничтожить ХАМАС. По данным подконтрольного боевикам Минздрава Газы, с 7 октября там было убито более 40 тысяч человек.

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