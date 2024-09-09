Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила в понедельник, что завершила курс химиотерапии и до конца года частично вернется к своим обязанностям работающего члена королевской семьи. При этом, она добавила, что путь к полному выздоровлению будет долгим.

"Лето близится к концу, и я не могу описать, какое это облегчение наконец-то закончить курс химиотерапии, — сказала принцесса Уэльская в обращении, опубликованном ее пресс-службой. — Последние девять месяцев были невероятно трудными для нашей семьи. Привычная жизнь может измениться в один момент, и нам надо было найти способ пройти сквозь этот шторм".

Сообщается, что до конца этого года Кейт примет участие в ряде общественных мероприятий.

Кенсингтонский дворец также выпустил домашний видеоролик всей семьи — Кейт, Уильяма и троих детей, — снятый в Норфолке, где у королевской семьи есть резиденция в Сандрингемском дворце.

"Путь к исцелению от рака очень сложный, пугающий и непредсказуемый, особенно для близких. Вместе со смирением приходит осознание, насколько вы уязвимы, хотя раньше вы о таком не задумывались. И вместе со всем этим приходит новый взгляд на всё", — говорит Кейт в обращении.

"Последние события прежде всего напомнили Уильяму и мне о необходимости многое переосмыслить и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как должное. Просто любить и быть любимыми", — сказала принцесса Уэльская.

Трудное начало года

Кейт — супруга наследника престола принца Уильяма. После восхождения на престол отца Уильяма короля Карла III паре были присвоены титулы принца и принцессы Уэльских, которые по традиции носят первые в очереди претенденты на корону.

В январе этого года Кейт была сделана сложная операция на брюшной полости, после которой тесты показали наличие у принцессы рака.

Она провела в больнице три недели, что не прошло незамеченным общественностью и прессой.

Чтобы пресечь домыслы, в марте Кенсингтонский дворец сообщил о диагнозе принцессы Уэльской и о том, что в конце февраля она начала проходить курс химиотерапии.

Сама Кейт тогда же записала видеообращение, в котором рассказала о своем состоянии и о предстоящем лечении.

Тип опухоли не раскрывается.

Впервые после операции Кейт появилась на публике в июне на ежегодном военном параде "Вынос знамени" в честь официального дня рождения короля Карла, а в июле она посетила Уимблдонский теннисный турнир, патронессой которого является.

В начале этого года опухоль также была обнаружена у самого короля Карла III, причем тоже в ходе другой медицинской процедуры, после чего он также стал показываться на публике гораздо реже.

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