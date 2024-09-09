Apple представила iPhone 16. Он может распознавать объекты при наведении камеры с помощью ИИ и искать фотографии в альбоме по голосовому запросу, пишет "Медуза".

Диагональ экрана iPhone 16 составляет 6,1 дюйма, модели Plus — 6,7 дюйма. У iPhone 16 будет новый чип A18 с трехнанометровым процессором, который на 30% быстрее, чем процессор предыдущего iPhone 15. Цена нового iPhone 16 будет начинаться от 799 долларов, iPhone 16 Plus — от 899 долларов.

Также Apple анонсировала линейку iPhone 16 Pro. У них увеличенные по сравнению с предыдущими версиями экраны: 6,3 дюйма у iPhone 16 Pro и 6,9 дюйма у Pro Max. Они будут доступны в четырех цветах: черном, белом, натуральном и новом "пустынном титане". Apple заявляет, что у iPhone 16 Pro самое продолжительное время автономной работы среди всех ее смартфонов. iPhone 16 Pro будет стоить от 999 долларов, Pro Max — от 1199 долларов. Начало продаж смартфонов намечено на 20 сентября.

Новый смартфон оснащен сенсорной кнопкой съемки Capture Button с датчиком степени давления. Легкое прикосновение к ней блокирует фокус и экспозицию, а нажатие обеспечивает съемку. Также iPhone 16 получил кнопку Action Button, которую добавили в Pro-версии годом ранее.

В iPhone 16 интегрирован искусственный интеллект Apple Intelligence. Он будет использоваться, в частности, для более удобного общения с голосовым помощником Siri. Например, ее можно попросить отправить конкретные фотографии своим друзьям. "Вы сможете сказать: "Отправь Эрике фотографии с субботнего барбекю", и Siri откопает фотографии и сразу же отправит их", — привел пример старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги. Также Siri может извлекать информацию из сообщений, чтобы напоминать о телешоу и музыкальных рекомендациях.

Кроме этого, новый iPhone 16 позволит пользователям получать информацию об окружающих их вещах — для этого достаточно навести на них камеру. Этот "визуальный интеллект" можно использовать, например, для получения отзывов о ресторане, определения пород собак или достопримечательностей.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !