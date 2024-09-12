В ночь на четверг российская армия атаковала территорию Украины ударными беспилотниками и ракетами. Большинство дронов удалось сбить, сообщило командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

В ходе атаки российские военные использовали 64 ударных беспилотника типа Shahed. Их запустили с территории Курской области и Краснодарского края, а также из аннексированного Крыма.

По данным ВСУ, силам противовоздушной обороны удалось сбить 44 дрона. "Три вражеских беспилотника улетели назад в Россию, еще четыре были локационно потеряны на территории Украины", — отчитались военные.

Они добавили, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Ранее Сумская областная администрация сообщила, что в результате атаки по гражданским объектам в городе Конотопе ранения получили 13 человек.

Также армия РФ атаковала Черниговскую область двумя ракетами "Искандер-М" и ракетой Х-59/69. Еще две ракеты Х-22/32 были запущены из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный.

"Благодаря активному противодействию Сил обороны, большинство вражеских ракет не достигло желанных целей", — сообщили украинские военные, не приводя подробности.

ВСУ отметили, что силы ПВО ночью работали в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !