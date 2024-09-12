Литовский президент Гитанас Науседа, находящийся с визитом в Украине, предупредил в четверг, что случаи нарушения воздушного пространства стран Балтии российскими беспилотниками могут повторяться, и призвал НАТО подготовиться к созданию реальных возможностей в будущем их сбивать.

Науседа сказал это после того, как в минувшие выходные в Латвии упал российский беспилотник "Shahed" со взрывчаткой.

"Подобные инциденты могут повторяться в будущем, и мы должны быть готовы", - сказал президент Литвы журналистам в Киеве на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"В настоящее время речь идет не только об обнаружении беспилотников или других объектов, пролетающих над территорией Литвы, но и о процедурах и возможностях сбивать такие объекты", - сказал он.

Литовский лидер заявил, что инцидент в Латвии еще раз демонстрирует необходимость преобразования функций воздушной полиции НАТО в странах Балтии в противовоздушную оборону (ПВО) и ускорения внедрения ротационной модели противовоздушной обороны Альянса.

В настоящее время истребители союзников, несущие дежурство в странах Балтии, выполняют в основном патрульные функции и призваны выявлять и сопровождать российские военные самолеты, пролетающие над Балтийским морем в нарушение международных правил полетов.

Между тем в прошлом году была согласована ротационная модель ПВО НАТО для региона Балтийского моря. Цель состоит в том, чтобы ротировать вооружения ПВО союзников в странах Балтии практически на постоянной основе, но до этой поры только Нидерланды на несколько недель привозили в Литву системы дальнего радиуса действия "Patriot".

В среду министр обороны Лауринас Касчюнас также заявил, что проведет консультации с союзниками о возможности использования истребителей миссии воздушной полиции НАТО для того, чтобы сбивать российские беспилотники, если они нарушат воздушное пространство Литвы.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также говорил о подобной возможности в начале этой недели.

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